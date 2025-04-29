Çorlu'da 4 Bin 579 Öğrenciye Sportif Yetenek Taraması Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ulusal projeleri arasında yer alan Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde 2024-2025 dönemi çalışmaları, Çorlu Kapalı Spor Salonu'nda 32 okuldan 4 bin 579 ilkokul 3. sınıf öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, "Sağlıklı ve hareketli yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü geliştirmek, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuklara sporu sevdirmek, sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukların tespit edilerek branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini takip etmek amacıyla gerçekleşen taramalar bu yıl da başarılıyla tamamlandı" dedi. - TEKİRDAĞ