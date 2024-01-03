Corendon Alanyasporlu Futbolcular Kahvaltıda Buluştu

Corendon Alanyasporlu futbolcular, bu sabah Alanya protokolü ve kulüp yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Corendon Alanyaspor, bu sabah Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Girenes tarafından organize edilen kahvaltıda bir araya geldi. Futbolcuların tamamının katılım sağladığı kahvaltı programına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu, Teknik Direktör Fatih Tekke, teknik heyet ve personel de katıldı.

Kahvaltı organizasyonu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANTALYA