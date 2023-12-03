Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor maçına hazırlanıyor
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, TÜMOSAN Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma, pas ve taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda 5 Aralık Salı günü Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, TÜMOSAN Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcuların ısınma çalışmasıyla başladığı idman, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.