Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Belediye Kütahyaspor ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Belediye Kütahyaspor ile eşleşen Corendon Alanyaspor'da Dış İlişkiler Sorumlusu Sefa Ertuğ, Türkiye Kupası'nı en iyi şekilde bitirmek istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura çekiminde TFF 3. Lig temsilcisi Belediye Kütahyaspor ile eşleşen Corendon Alanyaspor'da Dış İlişkiler Sorumlusu Sefa Ertuğ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takım için de hayırlı bir kura olmasını dileyen Ertuğ, "Her iki taraf için de hayırlı olsun. Rakibimiz Belediye Kütahyaspor. İyi bir kura çekildi. İki takım için de hayırlı olur inşallah. Fatih Karagümrük galibiyetinden sonra ligde iyi gidiyoruz. İnşallah bunun devamı olur. Şimdi Trabzonspor deplasmanı var. Oradan da galibiyet alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Kupada hedefimiz en iyi şekilde bitirmek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL