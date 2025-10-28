Haberler

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın Bursa Yıldırımspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve antrenmanlarını teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın deplasmanda karşılaşacağı Nesine 3. lig ekibi Bursa Yıldırımspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarla bitirdi.

Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor maçı, yarın 15.00'te Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanacak.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
