Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Zinedine Ferhat'ın kulüple olan sözleşmesinin sonlandırıldığını duyurdu. Ferhat'a hizmetleri için teşekkür edildi ve gelecekteki kariyerinde başarılar dileyen açıklama sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Zinedine Ferhat'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Zinedine Ferhat'ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.