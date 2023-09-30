Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan çalışmalar sonucunda takım, maça hazır durumda.

Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Y. Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig 7. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan Alanyaspor, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. - ANTALYA