Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor'u 3-1 yendi
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor'u 3-1 yendi. Maçta Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın ve Janvier'in attığı gollerle Alanyaspor galibiyete ulaştı.
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Cem Özbay
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 89 Augusto), Lima, Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 77 Fatih Aksoy), Leroy Fer, Oğuz Aydın (Dk. 89 Eduardo), Novais (Dk. 89 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 90+4 Furkan Bayır), Efecan Karaca
Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Yunus Emre Çift (Dk. 87 Dimata), Satka, Alim Öztürk (Dk. 46 Van Drongelen), Soner Gönül (Dk. 46 Enes Albak), Bennasser, Tait (Dk. 70 Fofana), Holse, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 70 Ercan Kara), Moundilmadji
Goller: Dk. 14 Yusuf Özdemir, Dk. 27 Oğuz Aydın, Dk. 90+3 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 86 Moundilmadji (Yılport Samsunspor )
Sarı kartlar: Dk. 25 Soner Gönül, Dk. 73 Bennasser, Dk. 78 Ntcham, Dk. 90+1 Fofana (Yılport Samsunspor ), Dk. 32 Richard (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor'u 3-1 yendi.
59. dakikada Samsunspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Moundilmadji'nin vurduğu kafa vuruşunda, top az farkla direğin dibinden auta çıktı.
67. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Oğuz Aydın'ın ceza sahası önüne çıkardığı pasta topla buluşan Novais'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
86. dakikada Samsunspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Holse'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Moundilmadji kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
90+3. dakikada Alanyaspor farkı yeniden ikiye çıkardı. Savunmadan Aliti'nin attığı uzun pasta topla buluşan Janvier, rakip ceza sahası dışına kadar topu sürdükten sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1
Karşılaşma Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.