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Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor Maçının İlk Yarısı 2-0

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor maçının ilk yarısını, ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Cem Özbay

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Bennasser, Tait, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji

Goller: Dk. 14 Yusuf Özdemir, Dk. 27 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Soner Gönül (Yılport Samsunspor ), Dk. 32 Richard (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor maçının ilk yarısını, ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

3. dakikada Samsunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Emre Kılınç'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topa iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisine girerek yerden çevirdiği pasta arka direkte topla buluşan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in yerden ortaladığı pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz Aydın düzgün vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

42. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasında savunma arkasına sarkan Yusuf Özdemir topla buluştu. Bu futbolcunun ceza sahasına girip vurduğu meşin yuvarlak, az farkla direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Corendon Alanyaspor, 2-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Yusuf Özdemir Oğuz Aydın Samsunspor Futbol Spor Güncel Haberler

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