Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Düzce'deki antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenmana çıkan futbolcular, ısınma hareketleriyle kondisyon depoladı.
Turuncu-yeşilli ekip, yarın yapacağı idmanla kampı sürdürecek.