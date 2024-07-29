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Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Düzce'deki antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenmana çıkan futbolcular, ısınma hareketleriyle kondisyon depoladı.

Turuncu-yeşilli ekip, yarın yapacağı idmanla kampı sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Tekke Düzce Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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