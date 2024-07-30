Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Düzce'de çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Alanyaspor, yarın Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Turuncu-yeşilli ekip, lig hazırlıklarını sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, düz koşu, kuvvet, dayanıklılık ve taktik çalıştı.
Akdeniz temsilcisi, yarın saat 11.30'da aynı tesiste kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile hazırlık maçında karşılaşacak.