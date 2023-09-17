Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kasımpaşa arasındaki maç 3-3 berabere sonuçlandı. Maçta toplam 6 gol atıldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Yusuf Özdemir, sol kanattan taşıdığı topta ceza alanına girer girmez pasını penaltı noktasına yakın yerdeki Novais'e bıraktı. Novais'in müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 3-1
79. dakikada Alanyaspor defansın arasındaki paslaşmada Richard'tan topu kapan Aytaç Kara, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2
87. dakikada Bastien'in pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Ben Ouannes'in şutu ağlara gitti. 3-3
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Agusto,Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Janvier (Sisto dk. 76), Richard, Novais (Fer dk. 76), Efecan, Cordova (Oğuz Aydın dk. 69) Eduardo (Anderson Silva dk. 88)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Balkovec, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ben Ouanes (Salim Dilli dk. 90+5), Hajradinovic (Bastien dk. 72), Aytaç Kara, Saddiki (Sadık Çiftpınar dk. 59), da Costa, Fall (Gökhan Gül dk. 59), Ngoy (Gomis dk. 59)
Yedekler: Gianniotis, Erol Karaman, Yusuf İnci, Taylan Utku Aydın, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Cordova (dk. 18), Novais (dk. 24 ve 51) (Corendon Alanyaspor), Fall (dk. 45), Aytaç Kara (dk. 79), Ben Ouannes (dk. 87) (Kasımpaşa) - ANTALYA