Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor ve Hesap.com Antalyaspor karşılaşması 0-0 berabere sona erdi. Maçta her iki takım da gol atmayı başaramadı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selim Şenöz

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjona (Dk. 88 İbrahim Kaya), Makouta, Maestro (Dk. 65 Efecan Karaca), Ruan (Dk. 88 Mounie), Hagi, Hwang (Dk. 80 Güven Yalçın), Ogundu (Dk. 79 Meschack)

Hesap.com Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk (Dk. 84 Giannetti), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri (Dk. 83 Saric), Paal, Ballet, Storm (Dk. 72 Abdülkadir Ömür), Boli (Dk. 90+2 Poyraz Efe Yıldırım)

Sarı kartlar: Dk. 34 Bünyamin Balcı (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 67 Ogundu (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor karşılaşması 0-0 berabere sona erdi.

63. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Boli'nin pasında topla buluşan Storm'un çaprazdan şutunda top az farkla auta çıktı.

71. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan Hagi ile kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda top, üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

88. dakikadaki Antalyaspor hücumunda Ballet'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Maç, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
