Corendon Alanyaspor ve Göztepe İlk Yarısını Beraber Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor - Göztepe maçı, ilk yarıda iki takımın gol bulamamasıyla sona erdi. Maçta önemli pozisyonlar yaşandı, ancak kaleciler başarılı kurtarışlar yaptı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Ali Yılmaz, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hagi, Ogundu
Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi, Rhaldney, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan
Sarı kartlar: Dk. 18 Furkan Bayır, Dk. 30 Bokele (Göztepe), Dk. 29 Hagi (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
8. dakikada Göztepe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Cherni'nin ortaladığı topa ön direkte sol ayağıyla gelişine vuran Rhaldney'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.
12. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında İbrahim Kaya'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Maestro'nun sert şutunda, kaleci Lis topu güçlükle kornere çeldi.
30. dakikada sağ kanattan Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı serbest atışta, ceza sahasında yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran topu dışarı çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.