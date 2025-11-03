Corendon Alanyaspor ve Gaziantep FK Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK ile mücadele etti. İlk yarıda iki takım da gole ulaşamazken, skora etkili olan anlar yaşandı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Ogün Kamacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Hagi, İbrahim Kaya, Ogundu
Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Camara, Kozlowski, Maxim, Yusuf Kabadayı, Bayo
Sarı kart: Dk. 35 Aliti (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
8. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Camara'nın ön direğe yaptığı ortada topla buluşan Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.
19. dakikada Gaziantep FK'nın merkezden gerçekleştirdiği atakta ceza sahasına giren Bayo'nun şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu önünde bulan Kozlowski'nin vuruşunda meşin yuvarlağı Janvier uzaklaştırdı.
45+1. dakika sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in pasında topla buluşan Makouta'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Zafer Görgen güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.