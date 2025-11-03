Haberler

Corendon Alanyaspor ve Gaziantep FK Golsüz Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK ile mücadele etti. İlk yarıda iki takım da gole ulaşamazken, skora etkili olan anlar yaşandı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Ogün Kamacı

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Hagi, İbrahim Kaya, Ogundu

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Camara, Kozlowski, Maxim, Yusuf Kabadayı, Bayo

Sarı kart: Dk. 35 Aliti (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

8. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Camara'nın ön direğe yaptığı ortada topla buluşan Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.

19. dakikada Gaziantep FK'nın merkezden gerçekleştirdiği atakta ceza sahasına giren Bayo'nun şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu önünde bulan Kozlowski'nin vuruşunda meşin yuvarlağı Janvier uzaklaştırdı.

45+1. dakika sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in pasında topla buluşan Makouta'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Zafer Görgen güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.