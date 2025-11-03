Corendon Alanyaspor ve Gaziantep FK Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadele, iki takımında karşılıklı ataklarına rağmen 0-0 berabere sona erdi. Maçta her iki ekip de birçok pozisyona girdi ama gole ulaşamadı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Ogün Kamacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan (Dk. 71 Hadergjonaj), Makouta, Janvier (Dk. 64 Maestro), Yusuf Özdemir, Hagi (Dk. 83 Efecan Karaca), İbrahim Kaya (Dk. 64 Meschack), Ogundu (Dk. 71 Hwang)
Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Camara (Dk. 86 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Maxim (Dk. 90+1 Lungoyi), Yusuf Kabadayı, Bayo (Dk. 72 Boateng)
Sarı kartlar: Dk. 35 Aliti, Dk. 71 Yusuf Özdemir, Dk.90+3 Maestro (Corendon Alanyaspor)
59. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Camara, topu ceza sahasına taşıyıp şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.
70. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Janvier'den topu kapan Yusuf Kabadayı'nın ceza sahası çaprazında yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
82.? ?dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahası dışına çıkardığı topta Makouta'nun şutu direğin yanından az farkla dışarı gitti.
90+3. Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta topla birlikte ceza sahasına giren Maestro'nun şutunda kaleci Zafer Görgen'den dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.