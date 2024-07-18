Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor Erzurum kampında berabere kaldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. İki takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptıkları Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştı. Sağanak altında oynanan müsabakada goller, ikinci yarıda geldi. Corendon Alanyaspor'un Pione Sisto'yla bulduğu gole Atakaş Hatayspor, Armin Hodzic'le karşılık verdi. Müsabaka, 1-1 sona erdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
İki takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptıkları Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştı.
Sağanak altında oynanan müsabakada goller, ikinci yarıda geldi.
Corendon Alanyaspor'un Pione Sisto'yla bulduğu gole Atakaş Hatayspor, Armin Hodzic'le karşılık verdi.
Müsabaka, 1-1 sona erdi.