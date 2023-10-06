Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'un golünü Eduardo attı.
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Emir Eray Eyisoy
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Cordova, Eduardo
VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Nazım Sangare, Biraschi, Ceccherini, Levet Mercan, Feghouli, Rohden, Shukurov, Eysseric, Mendes, Serdar Dursun
Gol: Dk. 18 Eduardo (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 39 Shukurov (VavaCars Fatih Karagümrük)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
3. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahası içerisine çıkardığı pasla buluşan Oğuz Aydın'ın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
18. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Novais'in ortaladığı topa iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
44. dakikada Alanyaspor'dan Novais'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Cordova'ın kafa vuruşu, az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor, 1-0 önde tamamladı.