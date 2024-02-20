Corendon Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmana ısınma çalışmasıyla başladı. Dar alanda iki grup halinde pas, top kapma ve yön değiştirme çalışmalarının ardından antrenman, koordinasyon ve dar alanda çift kale turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Corendon Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.