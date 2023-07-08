Corendon Alanyaspor'un ikinci etap kamp programı ve hazırlık maçları belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarını 10-22 Temmuz'da Erzurum'da gerçekleştirecek. Alanyaspor, bu dönemde Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçları yapacak. Üçüncü etap kampı ise 25 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde Hollanda'da gerçekleştirilecek.