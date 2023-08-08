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Corendon Alanyaspor'un 2023-2024 Sezonu Formaları Tanıtıldı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon formalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kulübün 75. yılına özel tasarlanan 2023-2024 sezonu formaları taraftarların beğenisine sunuldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un 2023-2024 sezonunda giyeceği maç formaları tanıtıldı.

Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sundu.

Videonun altında 2023-2024 sezonunda 3 farklı forma ile sahaya çıkılacağı belirtilerek, "Kulübümüzün 75. yılına özel tasarlanan 2023-2024 sezonu formalarımız." notu paylaşıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor

Trendyol Süper Lig Spor Haberler

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