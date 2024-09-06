Corendon Alanyaspor, Ui-Jo Hwang ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Corendon Alanyaspor, geçen sezonun ikinci yarısında turuncu-yeşilli ekipte kiralık olarak forma giyen Ui-Jo Hwang ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 32 yaşındaki santrafor transferine ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Güney Koreli santrafor Ui-jo Hwang ile bir yıllık sözleşme imzaladı." - ANTALYA