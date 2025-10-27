Corendon Alanyaspor, Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenmanda, Kocaelispor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından dar alanda oyunla antrenmanı tamamladı. Alanyaspor, müsabakanın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. - ANTALYA