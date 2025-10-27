Corendon Alanyaspor, Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Bursa Yıldırımspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda ilk 11'de yer alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular dar alanda oyunla antrenmanı tamamladı.
Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenmanda, Kocaelispor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından dar alanda oyunla antrenmanı tamamladı. Alanyaspor, müsabakanın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. - ANTALYA
