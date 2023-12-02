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Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 2-1 Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 2-1 önde tamamladı. Maçta goller Cordova, Novais ve Cicaldau'dan geldi.

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Novais, Richard, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Sisto, Cordova

TÜMOSAN Konyaspor : Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Muric, Cicaldau, Moreno, Çikalleshi

Goller: Dk. 28 Cordova, Dk. 39 Novais (Penaltı) (Corendon Alanyaspor), Dk. 32 Cicaldau (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 38 Soner Dikmen (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 45+2 Novais (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 2-1 önde tamamladı.

4. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Novais'in ceza sahası dışından vurduğu şut az farkla auta çıktı.

28. dakikada Alanyaspor öne geçti. Novais'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Lima'nın kafayla indirdiği topu Cordova, filelerle buluşturdu: 1-0

32. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Guilherme'in ortasında kaleci Yusuf Karagöz'ün sektirdiği topu önünde bulan Cicaldau meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1

35. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ortaladığı topa iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunu kaleci Bernardoni güçlükle kornere çeldi.

39. dakikada Alanyaspor yeniden öne geçti. Ceza sahası içerisinde Cordova'nın Oğulcan Ülgün tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı vuruşunu Novais gole çevirdi: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısını Corendon Alanyaspor, 2-1 önde bitirdi.

Kaynak: AA / Spor

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