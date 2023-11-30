Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde ağırlayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı izleyen taraftarlar takıma destek verdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü evinde ağırlayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenmanı izleyen taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle takıma destek verdi.
Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.