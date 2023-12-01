Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın evinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan ve taktik çalışmayla devam eden antrenman, duran top çalışmayla sona erdi.