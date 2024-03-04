Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u 3-1 yendi
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi. Alanyaspor'un gollerini Oğuz Aydın ve Efecan Karaca attı.
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Ogün Kamacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti (Dk. 83 Lima), Balkovec, Richard (Dk. 69 Novais), Leroy Fer, Oğuz Aydın (Dk. 69 Eduardo), Efecan Karaca (Dk. 84 Janvier), Augusto (Dk. 42 Yusuf Özdemir), Hassan
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 61 Pepe), Visca, Bardhi, Trezeguet (Dk. 74 Fountas), Enis Destan (Dk. 74 Umut Bozok)
Goller: Dk. 8 ve 38 Oğuz Aydın, Dk. 73 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+6 Pepe ( Trabzonspor )
Sarı kartlar: Dk. 36 Richard, Dk. 85 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 88 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi.
48. dakikada merkezden gelişen Trabzonspor atağında Berat Özdemir'in pasında topla buluşan Umut Güneş'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
65. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
73. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkarttı. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Novais'in ortasında Hassan topa kayarak vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu önünde bulunan Efecan Karaca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golün ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Volkan Bayarslan golü verdi: 3-0
90+2. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahası içerisine çevirdiği top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Topla arka direkte buluşan Eduardo'nun şutunda kaleye giden top Trabzonsporlu Denswil'den döndü.
90+6. dakikada Trabzonspor farkı ikiye indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Umut Bozok'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pepe'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
Karşılaşma, Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.