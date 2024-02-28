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Corendon Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanlar devam edecek.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, Trabzonspor maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

Koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamladı.

Alanyaspor, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Tekke Trabzonspor Spor Güncel Haberler

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