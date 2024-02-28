Corendon Alanyaspor - Trabzonspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor'un sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Alanyaspor - Trabzonspor maçının bilet fiyatları da açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor'un sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya ekibinin oynayacağı bu mücadelenin biletleri internet sitesinden satışa sunuldu.
Alanyaspor - Trabzonspor maçının bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
"Maraton Tribünü: 400 TL, Kuzey ve Güney Kale Arkası: 200 TL, Misafir Tribünü: 260 TL." - ANTALYA