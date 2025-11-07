Corendon Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular taktik çalıştı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı Papara Park Stadı'nda yarın saat17.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor