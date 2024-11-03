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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Görevinden Ayrıldı

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Görevinden Ayrıldı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maç sonrası yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu. Tekke, son 30 dakika için hayal kırıklığı yaşadığını ve tıkanıklık hissettiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, üstün oynadıklarını düşündüklerini ancak oyunun son 30 dakikasının kendisi için hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Rakiplerinin 10 kişi kaldığını, birkaç dakika da 9 kişi mücadele ettiğini belirten Tekke, şöyle konuştu:

"Orada bile istediğimiz şeyleri gerçekleştiremedik. Oyuncuların sanki spontane oynama istekleri var. Ama bunu kötü niyetli olarak asla yapmıyorlar. Ama neticesinde deplasmandan bir puan almak bizim durumumuzdaki takım için kötü diyemem. Maçın seyrine baktığımızda teknik adam olarak bir tıkanıklık var gibi gördüm. Buna hiçbir zaman sebep olmak istemem, istemeyeceğim de. O yüzden görevimden ayrıldığımı açıkladım. Alanyaspor'da bizim için tam bir yıl oldu. Çok güzel günlerin, çok başarılı günlerin geçtiği bir yer. Çok değerli oyuncularla çalıştım, çok değerli insanlarla tanıştık. Dolayısıyla hafızamda, gönlümüzde yer bırakan bir yer oldu. Bundan sonra camiaya, Alanyaspor'umuza hayırlı uğurlu olacak neyse onu diliyorum. Biz de hayatımıza devam etmeye çalışacağız."

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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