Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 'Bence hak edilmiş puanlar vardı ve kaybettiğimiz için üzgünüz'

Alanyaspor maçının ardından

Samed Aydın SUN/KAYSERİ,(DHA) - Kayserispor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Yeni teknik adamlara karşı oynamanın zorlu olduğunu belirten Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, 'Bizim adımıza baktığınızda bir ilklerin yaşandığı bir gece. Öyle başlayayım. Bu sene ligde benim geldiğim periyottan beri 7'nci maçımız. Maçların 4'ünü takımlarının başına geçen yeni teknik direktörlere karşı oynuyoruz. Bugün de Fatih Hoca gelmişti. İkincisi son 11 maçtır galip gelemediğimiz Alanya takımına karşı aldığımız galibiyet o anlamda çok değerli. Anlamlı bir ilk. O yüzden önemli. Üçüncüsü de geçen sene şubat ayından beri ilk defa üst üste üçüncü galibiyetimizi aldığımız bir periyot. Bundan dolayı bugün ortaya koydukları mücadele hırs, azim, taktiksel disiplin, oyun sadakatinden dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum. Yeni teknik adamların takımlarına karşı oynamanın birçok anlamda zorlukları vardır. Çünkü nasıl bir oyunla karşılaşacağınızı önceden kestiremezsiniz. Nitekim kadrolar elimize gelmeden bunu bilemiyorduk. Hazırlığımız farklı yöndeydi ama bugün tamamen farklı bir düzende çıkan Alanyaspor vardı' ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK ÜRETEN ALANYASPOR'DU"

Alanyaspor'un sezon başından beri oyunlarının aksine bir futbol ortaya koyduğunu sözlerine ekleyen Uçar şöyle konuştu:

'Daha derinde bekleyen, birinci bölgede savunma yapan ama ciddi kontroller yapmayı hedefleyen genel prensipleri, ana hedefleri bu olan bir Alanyaspor'a karşı oynadık. İlk yarı belki yüzde 65 topa sahip olduk. Oyunu yönlendiren, kontrol eden taraf gibi gözüksek de ciddi geçişler verdiğimiz ki doğru pozisyon almayı oyuncularımızla konuşmuştuk, uyarmıştık. Ama maalesef alamadığımız bazı pozisyonlar oldu. 2-3 tane net geçiş pozisyonları verdik. Daha çok üreten belki o anlamda Alanyaspor'du. Belki oyunun başında frikikten bulduğumuz gol, VAR'dan dönmese belki oyun farklı yere de gidebilirdi ama sonrasında devre arasından sonra biraz daha önde kalmak hedefimizdi. Alanyaspor gibi bir takıma karşı alınan galibiyet çok değerli, çok anlamlı. O yüzden herkese, emeği geçen herkese, sayıları artarak devam eden, ciddi anlamda bize destek veren Kayseri taraftarlarını hepsine teşekkür ediyorum.'

FATİH TEKKE: HAK EDİLMİŞ PUAN VE PUANLAR VARDI

Oyunu maç öncesinde 2 bölümde değerlendirdiklerini söyleyen Fatih Tekke ise, ' Kısa sürede 2 antrenman yaparak bir tanesi rakibin birbirine alışık, ritmik set hücumlarının karşısında nasıl dururuz ve bunu nasıl bizim için avantajlı duruma getirebiliriz diye düşündük. Kaldı ki ilk yarı hatta 60'ıncı dakikaya kadar bu çok çok beklediğimin üstünde de bir başarı elde edildi. Fakat skor gelmedi. İlk yarı özellikle yakaladığımız çok net iki tane de belki öncesinde doğru pas tercihleri olmuş olsa skor bizim lehimize çok rahatlıkla olabilirdi. Maçın kırılma noktası ilk yarıdaki pozisyonlar diyebilirim. İkinci yarının başında da keza bir pozisyonumuz var. Top rakibe bilerek bırakılmış bir oyun. Sadece duran top çalışarak bir antrenmanda ve diğer antrenmanda yerleşim çalışarak gelinmiş bir maç. Oyuncularımın tüm performansından giren çıkan herkesin performansından çok memnunum. Daha iyi olabilirdi. Denemeye devam edeceğiz. Bence hak edilmiş puan ve puanlar vardı. Bunu kaybettik. Üzgünüz. Bundan sonra cumartesi yine zor bir maç var. Bugün iyi başlayabilirdik. Hemen hemen her teknik adam iyi başlıyor. Bize nasip olmadı bugün. İnşallah içerideki evimizdeki maçta 3 puan alırız. Ama kısa vadede birçok şeyin değişmesini beklemek çok akılcı olmaz. Ben bugün çok memnunum' ifadelerini kullandı.