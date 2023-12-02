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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 2 puan kaybettik ama kazandığımız şeyler ilerleyen haftalarda kazanacağımız çok şeye mal olacak

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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor ile berabere kaldıklarını belirterek, kazandıkları deneyimlerin ilerleyen haftalarda çok değerli olacağını söyledi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Ama kazandığımız şeyler ilerleyen haftalarda kazanacağımız çok şeye mal olacak diye düşünüyorum" dedi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, göreve geldiklerinden beri duygusu en iyi maç oynadıklarını belirterek, "Sadece sonuç bizi üzdü. Onun haricinde bir ilk yarı ki ön olan baskılara bir on, on beş dakika istediğimiz gibi olmadı. Ama diğerinde rakibin kalemize gönderdiği top sayısı çok az. Bizim çok denemelerimiz oldu. Üçüncü bölge problemlerimiz devam ediyor hala. Ama genel hatlarıyla oyuncularıma bu tip durumlar bu duyguyu göstermek fiziksel olarak duygusal çok önemliydi.2 puan kayıp diyebiliriz, fakat kazandığımız şeyler ilerleyen haftalarda kazanacağımız çok şeye mal olacak diye düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ederim. Taraftarımızdan özür dilerim iki puan kaybettik. 3 puan olarak bizim olması gerekiyordu. Futbol böyle bir şey. En küçük hatayla cezalandırılıyorsunuz. Genel hatlarıyla bugün takımımdan çok memnunum" diye konuştu

İstifa açıklaması

Geçen maçtan sonra istifa sinyali tarzında bir açıklamanız olmuştu, son durum nedir? Sorusuna Tekke, "Düşüneceğim demiştim. Öyle bir şey söylemedim. Düşündüm ve bugünkü özellikle geçen hafta maça kadarki hafta boyunca çok iyi çalıştılar. Bugün de hemen hemen her şeyi yaptılar. Çok düzenli ve duygusu çok üst düzey bir maç oynadılar. Skor böyle olunca bir sorulara muhatap olmak gayet doğal. Böyle bir şey söylemedim" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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