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Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalışması yaptı. İdman sonrası taraftar grubu takıma muz ve tatlı ikram etti.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın evinde oynayacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde gerçekleştirilen idmana, oyuncular ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

İdman sonrası taraftar grubu, takıma muz ve tatlı ikram etti.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Tekke Pendikspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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