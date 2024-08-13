Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda oyunla tamamladı. Turuncu-yeşilli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. - ANTALYA