Corendon Alanyaspor, Rams Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Rams Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı ve taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı. Hazırlıklar yarın çift idmanla devam edecek.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Rams Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.
Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor