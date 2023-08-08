Corendon Alanyaspor, Rams Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Rams Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı ve taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı. Hazırlıklar yarın çift idmanla devam edecek.