Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazır

Corendon Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel çalışmalarla tamamladı. - ANTALYA