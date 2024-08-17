Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmaları ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Antrenman, iki grup halinde top kapma organizasyonlarının ardından taktik çalışmasıyla sona erdi.