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Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazır

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenmanla takım, taktik çalışmalarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan turuncu yeşilli takım, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı.

Corendon Alanyaspor, yarın Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında saat 16.00'da deplasmanda RAMS Başakşehir FK ile karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Tekke Başakşehir Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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