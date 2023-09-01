Corendon Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda isinma hareketleri ve taktik çalışmalar yapıldı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman pas ve taktik çalışma ile tamamlandı.