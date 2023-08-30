Corendon Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve çift kale taktik maçıyla çalıştı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.

İdman dar alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale taktik maçla tamamlandı.