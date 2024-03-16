Corendon Alanyaspor, Mondihome Kayserispor'u 1-0 mağlup etti

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Emre Kargın, Murat Şener, Bersan Duran

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer (Dk. 71 Novais), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 83 Janvier), Yusuf Özdemir, Hassan (Dk. 63 Eduardo)

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Attamah, Kolovetsios, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Boa Morte (Dk. 90+1 Bahoken), Karimi (Dk. 90+2 Shukurov), Cardoso, Nazon (Dk. 79 Mane)

Gol: 90+13 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Bilal Bayazıt, Dk. 40 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 90+ 14 Bourabia (Mondihome Kayserispor ), Dk. 74 Novais (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı Mondihome Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

54. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasında rakip yarı sahanın çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

64. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Carole'nin ortasında, kaleci Ertuğrul Taşkıran kalesinden açılarak topu Boa Morte'ye gelmeden uzaklaştırdı.

68. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Carole'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Cardoso'nun, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden aşırtarak kaleye gönderdiği top direkten döndü.

90+2. dakikada Alanyaspor'da sağ kanattan Novais'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Aliti'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Emre Kargın golü verdi. Yapılan 7 dakikalık VAR incelemesinin ardından hakem Kargın VAR'a çağırıldı. Pozisyonu tekrar izleyen Kargın ofsayt dolayısıyla golü iptal etti.

90+13. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Novais'in yerden ceza sahasına gönderdiği pasta, Oğuz Aydın arka direkte kayarak vurduğu topu ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşma, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.