Corendon Alanyaspor, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yapan takım, ısınma çalışması, top kapma organizasyonu ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 6 Kasım Pazartesi deplasmanda yapacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre turuncu yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesislerinde antrenman yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma çalışmasının ardından top kapma organizasyonu gerçekleştiren Akdeniz ekibi, son olarak taktik çalışması gerçekleştirdi.

Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.