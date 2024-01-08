Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.