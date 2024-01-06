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Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, 16. haftada MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlar sürüyor.

Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, 16. haftada 9 Ocak Salı günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki antrenmanda, Bitexen Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Fatih Tekke Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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