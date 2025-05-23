Corendon Alanyaspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda oyun çalışması ile tamamlandı.
Corendon Alanyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile sonlandıracak. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor