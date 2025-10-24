Corendon Alanyaspor, Kocaelispor Maçına Hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan son hazırlık, taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Sapanca Atatürk Stadı'nda teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak Kocaelispor-Corendon Alanyaspor maçı, saat 17.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor