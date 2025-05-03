Corendon Alanyaspor, Kayserispor'u 1-0 Önde Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Kayserispor'u 1-0 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor, Bellona Kayserispor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Golü, Kayserispor'un oyuncusu Attamah kendi kalesine attı.

Stat: Gain Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Bersan Duran, Samet Çavuş

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Cordova, Vilhena, Hwang, Sporar

Bellona Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Jeanvier, Carole, Karimi, Attamah, Ramazan Civelek, Kartal Yılmaz, Cardoso, Talha Sarıarslan

Gol: Dk. 30 Attamah (Kendi kalesine) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 44 Kartal Yılmaz ( Bellona Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Bellona Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Kayserispor'da Carole'un kalecisine dönmek istediği topu araya girerek alan Janvier, Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Janvier'in çalım atmak istediği kaleci Bilal, ayağıyla meşin yuvarlağı çelerek golü engelledi.

25. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Ramazan Civelek'in pasıyla topla ceza sahası çaprazında buluşan Cordoso'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

30. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine yerden ortasında ters bir vuruş yapan Attamah, topu kendi filelerine gönderdi: 1-0.

39. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Cordova'nın ortasında Attamah'tan seken top az farkla arka direğin yanından dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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