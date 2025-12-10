Alanyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, ısınma hareketleri ve taktik uygulamalarla gerçekleştirildi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik uygulamalarla tamamlandı.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor