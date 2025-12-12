Alanyaspor, Kayserispor maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.
???????Zecorner Kayserispor ile Corendon Alanyaspor, yarın saat 17.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor